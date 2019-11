Argentinos Jurnios vs Newell's, NA

Argentinos hilvanó su sexta victoria consecutiva como local tras vencer a Newell´s por 1 a 0 y se mantuvo así como uno de los punteros de la Superliga, al cabo de un discreto encuentro disputado en el estadio "Diego Armando Maradona", por la decimocuarta fecha.

Gabriel Hauche, a los 4 minutos del segundo tiempo, marcó el tanto que le dio el triunfo al elenco que dirige técnicamente Diego Dabove.



Si bien no jugó un partido descollante, el "Bicho" fue más que su pálido oponente y se impuso con justicia.



De esa manera, Argentinos Juniors y Boca son los líderes de la Superliga, con 28 puntos, mientras que Newell´s bajó al sexto puesto.



Mediante un planteo mucho más audaz que el de su rival, el "Bichito" llevó casi siempre el control del trámite aunque resultó un tanto confuso a la hora de comprometer a Alan Aguerre.



Pese a ese marcado defecto, el local fue más que un tibio Newell´s, que a juzgar por el escaso atrevimiento de su planteo táctico, se conformó desde el vamos con una unidad dejando de lado el mérito que implicaría bajar a uno de los líderes y a su vez entreverarse en la lucha directa por el certamen con su eventual vencido.



Carente de peso ofensivo y con un Batallini más intermitente que de costumbre, Argentinos recién logró claridad al inicio del complemento a través de una magnífica contra comandada por derecha por Hauche, quien en base a hábiles regates y velocidad, coronó con el arco vacío tras dejar fuera de acción al arquero visitante con una jugada digna de potrero.



A pesar de las tardías sustituciones implementadas por el tacticista entrenador Frank Kudelka, el visitante no resultó capaz de generar ninguna zozobra al inadvertido arquero Lucas Chaves, aunque el conjunto de Dabove sobre el final le dio en parte la espalda al espectáculo al aprovechar la endeblez de la propuesta ofensiva adversaria y resignar a su vez atrevimiento a su estrategia.



Con el rudimentario portugués Luis Leal y el intrascendente Lucas Albertengo en cancha, la formación "rojinegra" no logró tampoco profundidad al fracasar sistemáticamente el tándem Mauro Formica-Maximiliano Rodríguez en el armado de juego.