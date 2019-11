Pampita ingresando a la pista del Bailando con un diseño de Corte y Confección.

Pampita llegó a la gala del lunes del Bailando 2019 con un hermoso vestido blanco (diseñado por Celeste Zukas, participante de Corte & Confección). La modelo ingresó radiante al estudio de Showmatch y revivió lo que fue su boda con Roberto García Moritán, en el Palacio Sans Souci.

Nos llevamos recuerdos inolvidables que nos quedaron de la ceremonia", señaló la jurado.. "¡Felicitaciones!", dijo Marcelo Tinelli. "Me dio nervios entrar hoy. Todavía estoy con la emoción a flor de piel", resumió la diosa de las pasarelas. "Contanos, ¿cómo fue? Todos han hablado que la han pasado muy bien", acotó el conductor. "Recibimos mucho amor de nuestros seres queridos.

"Verte a vos con los chicos fue algo muy emotivo", acotó el número uno de la Flia. "Los incluimos un montón en la ceremonia. Leyeron algo y cantaron. Vivimos momentos mágicos", explicó la modelo, que adelantó que en breve viajarán con García Moritán para disfrutar de su luna de miel. "Nos vamos este martes a París", precisó.

Pampita se ausentará el jueves y el viernes en el certamen de Showmatch. Su lugar lo ocupará Lali Espósito, que en el pasado se desempeñó como jurado.