Anna Chiara en una entrevista emocionada al hablar de la perturbadora historia con su padre.

Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea y Ricardo Biasotti, inició contra su padre una denuncia por abuso. En el programa "Confrontados" (Canal 9), mostraron un impactante dibujo que hizo Anna cuando tenía 5 años sobre su padre.

"Es un dibujo que en su momento hizo una nena de 5 años, que frente a peritos en un juzgado eligió dibujar así a su padre, como el mismísimo diablo, con dos cuernos y un tridente. Esta dibujo forma parte del expediente y se pedirá que sea tomado como prueba", relató el conductor al mostrar la imagen de la niña.

"El dibujo es aterrador. Hay que tener en cuenta que los niños plasman lo que les está pasando en su vida. Los expertos señalaron que evidentemente hay un abuso", explicó Paula Ojeda, una de las abogadas de la joven actriz.



En un video a principios de año Anna había revelado que su padre dormía desnudo, y junto a una pareja, al lado de la ella. Eso también está plasmado en los dibujos que están en el expediente. "Es horrible, porque también dibujó a un hombre, que es el padre, con los genitales masculinos, y a una mujer también desnuda", contó la abogada.

"Anna tiene que ratificar la denuncia. A nuestro juicio había un peligro de fuga, por eso pedimos la detención. Por ahora Biasotti está a derecho. Ella viene de Los Ángeles a ratificar la denuncia. Cada vez que habla de esto se quiebra", explicaron sus letrados.

Las documentos expresaron que ella mostraba dificultades para integrar de manera armoniosa a sus afectos, y que se encontraba en un conflicto de lealtades. “Mi papá cuenta chistes malos. Vi una película, tuve miedo y fui a buscarlo para ver la tele pero siguió durmiendo y lloré. Dice que tengo mal olor y que parezco un arcoíris por toda la ropa de color que me pongo”, fueron algunas de las declaraciones de Anna cuando tenía nueve años.

Gentileza programa "Confrontados", Canal 9.