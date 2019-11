Momentos de pánico se vivieron en medio de un partido de fútbol infantil en la localidad de Monte Grande.

Mientras los pequeños jugaban a la pelota quedaron en medio de un tiroteo y tanto los chicos como sus padres terminaron cuerpo a tierra al escuchar los disparos y el encuentro fue suspendido.

Más tarde se supo que todo había sido provocado por tres delincuentes que tratando de escapar de la policía se estrellaron en un auto contra una zanja en el límite de estancia La Sofía.

El choque, generó que los delincuentes intentaran escapar a pie y fue allí cuando abrieron fuego contra los policías y se inició el tiroteo, según publicó El Diario Sur.

"Era un griterío, todos corrían y pedían que se tiraran al piso", contó a TN el DT del Club Social y Deportivo Autónomos, Matías Martínez.

De acuerdo a su relato, los delincuentes "salieron corriendo por el medio del predio" y escaparon por un descampado lindero.

Aunque afortunadamente nadie resultó herido, la sensación aún no desapareció: "Hay chicos que no quieren venir más", se lamentó el DT.

"No estamos acostumbrados a que pase esto ni queremos que vuelva a pasar, no hay un club si no hay chicos", sentenció.