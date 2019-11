Alberto Fernández y Edward Prado. FRENTE DE TODOS.

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió esta tarde en sus oficinas al embajador de los Estados Unidos, Edward C. Prado, y a funcionarios de la embajada norteamericana.

En la reunión, Alberto Fernández reiteró su voluntad de “tener la mejor relación con Estados Unidos en un marco de respeto y madurez”. El presidente electo estuvo acompañado por los dirigentes Santiago Cafiero, Felipe Solá, Gustavo Béliz y Jorge Argüello.