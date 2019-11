Explosión química en Texas, captura video

Una gran explosión y posterior incendio se registraron esta madrugada en una planta de productos químicos en el este de Texas (Estados Unidos), hay por lo menos 3 empleados heridos aunque se espera un comunicado oficial. La onda expansiva llegó a kilómetros de distancia y sus efectos fueron detectados incluso por un satélite, informaron medios locales.

El incendio ocurrió en la planta del grupo TPC, que también produce derivados del petróleo, en localidad de Port Neches, cerca de la frontera con Luisiana, cerca de la 1 hora local, informó el responsable del ejecutivo del condado de Jefferson, Jeff Branick, citado por la emisora local KFDM-TV.

Impresionante explosión, REUTERS

Imágenes del tremendo incendio desatado en la ciudad estadounidense, captura video YouTube

Branick calificó como "un milagro" el hecho de que, por el momento, no se hayan registrado víctimas mortales y que sólo se tenga conocimiento de tres heridos leves, y añadió que "todos los trabajadores de la planta están a salvo", informó la agencia Efe.

Los bomberos ordenaron la evacuación de todos los residentes en un radio de un kilómetro, aunque no descartaron ampliar ese área en función de la evolución del incendio, indicó el Departamento de Bomberos Voluntarios de la cercana Nederland en su página de Facebook.

En su sitio web, TPC Group indicó que ofrece una amplia gama de productos a empresas de todo el mundo. Según la compañía, tenía más de 175 empleados a tiempo completo y 50 contratistas.