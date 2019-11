Carolina "Pampita" y Roberto García Moritán el día de su boda.

El rumor surgió en la boda de Pampita y Roberto García Moritán. “Sucedió entre la una y las tres de la mañana, y espero que no se ofendan Carolina y Roberto porque es relindo lo que voy a contar. Mientras todos bailaban y la fiesta explotaba, los novios desaparecieron porque ella tenía que ir a chequear algo del vestido. Fueron a uno de los baños del Palacio Sans Souci a hacer el amor”, lanzó la periodista Karina Iavícoli en el programa LAM.

“No, estuvimos en la fiesta de 12 a 5 sin parar”, fue la primera respuesta de la conductora. "Dicen que desaparecieron un ratito para tener relaciones sexuales en medio de la fiesta”, insistió la cronista, pero la jurado del Súper Bailando siguió desmintiendo todo.



“No se me habría ocurrido. Estábamos tratando de estar con todos los seres queridos, aunque sea un ratito con cada uno. No salimos de la pista. Creo que nos bailamos todo y estábamos de anfitriones, muy preocupados por compartir esa noche con todos. Había gente que viajó para estar, amigos y familiares que hacía un montón que no veíamos. Así que no, no es cierto”, concluyó Pampita.