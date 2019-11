Fede y Santiago Bal en la clínica donde está internado.

Santiago Bal lleva tiempo de una salud muy frágil. El productor logró cumplir su último deseo de subirse a las tablas a brillar con su hijo Federico y su ex mujer, Carmen Barbieri, debió retirarse del espectáculo porque su inestabilidad en la salud, esta vez, no lo dejó continuar pese a las ganas.

"Resulta que mi viejo hace unos días quería tomar Fanta porque se había olvidado de su gusto y el no puede porque tiene gas, no esta autorizado a la gaseosa", comenzó relatando Federico Bal en una caminata activa hacia el hospital para ver a su padre, a quien desde su última internación visita y acompaña cada día para verlo sonreir. En medio de una emocionalidad a flor de piel el actor añadió: "Hablé con los médicos y enfermeras del tema para ver si se la podíamos dar aunque sea en un vaso chiquito para que se moje los labios" dijo Federico.



Federico al vivir esta situación, escribió: "Todo esto me lleva a pensar que tenemos que disfrutar la vida al todo. Por que realmente se trata de las pequeñas cosas que después perdemos y las que no podemos hacer que extrañamos, como tomar una gaseosa. Es íncreíble".



"Vivamos la vida, saludemos al sol, sonriamos porque es muy lindo estar vivos. Les mando un beso grande y les dejo esta reflexión en un día hermoso de sol", el hijo del capocómico remató su mensaje con una sabia frase espiritual. Acto seguido a sus sentidas palabras, el morocho filmó efectivamente a su padre en camilla, rodeado de enfermeros y médicos que lo controlaban tomando con suma alegría el pequeño vaso de gaseosa.

Noticias relacionadas

"Listo Santiago", se escucha de fondo a una de las enfermeras ante el entusiasmo de Bal y en el "mientras" Federico le preguntó: ¿Qué decías pa, a que te hace acordar? pero lo que continuó a esta pregunta fue una imagen impactante.

Advertencia: las imagenes pueden ser sensibles para el lector.