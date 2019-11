Jura de los 24 senadores electos el 27 de octubre en el Senado

Los 24 senadores nacionales electos en los comicios del 27 de octubre pasado prestaron juramento por el período legislativo 2019-2025 este miércoles en una sesión en la que además se definieron las autoridades de la Cámara Alta que asumirán el 10 de diciembre.

El evento debía comenzar a las 14, pero un corte de luz afectó el normal desarrollo de la jornada que, cerca de las 15, comenzó encabezada por la vicepresidenta Gabriela Michetti.

En el recinto estuvieron presentes los actuales senadores, que tienen mandato hasta 2021, y los próximos a asumir. También se aprobaron las renuncias de los legisladores que dejan sus bancas para asumir en otros cargos, como los casos de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente electa de la Nación; Inés Brizuela, designada como intendenta de La Rioja; y Omar Perotti, que fue electo gobernador de Santa Fe. En ese marco, el ex Canciller Jorge Taiana será quien ocupe el cargo de la vicepresidente electa y ocupará esa banca hasta 2023.

Jura de los nuevos legisladores en la cámara alta, NA

Con la presencia de Rogelio Frigerio como principal representante del saliente oficialismo, por parte del Frente de Todos estuvieron el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el diputado y presidente del PJ nacional José Luis Gioja.

Posteriormente, los legisladores respaldaron los diplomas de los electos, que prestaron juramento por orden alfabético de las ochos provincias que eligieron a sus representantes en esta categoría: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los 24 legisladores que prestaron juramento fueron: Martín Lousteau, Guadalupe Taglaferri y Mariano Recalde por CABA; María Pilatti de Vergara y Antonio Rodas (FDT) y Víctor Zimmernmann (Cambiemos), por Chaco; Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla (Cambiemos) y Edgardo Kueider (FDT) por Entre Ríos. Por Neuquén, juraron Lucila Crexell, que renueva su banca por el Movimiento Popular Nuequino aunque aliada a Cambiemos, y Oscar Parrilli y Blanca Sapag por el kirchnerismo; por Salta, Sergio Leavy y Nora Giménez (FDT) y Juan Carlos Romero por Cambiemos. Por Santiago del Estero Claudia Ledesma Abdala y José Neder (Frente Cívico) y Gerardo Montenegro, mientras que por Tierra del Fuego María Eugenia Duré y Matías Rodríguez, por el FDT y Pablo Blanco de Juntos por el Cambio. Por Río Negro, Alberto Weretilnek (Juntos Somos Río Negro), Silvina García Larraburu y Martín Doñate (Frente de Todos).

Los senadores Martin Lousteau y Esteban Bullrich durante la jura de los nuevos legisladores en la camara alta. NA

El martes, el peronismo terminó de definir la unidad en el Senado, donde funcionará como un único bloque conducido por José Mayans (Formosa). En tanto, la ex gobernadora de Santiago de Estero, Claudia Ledesma Abdala, será la presidente provisional, mientras que Maurice Closs será vicepresidente primero. Por otra parte, se acordó que la legisladora de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti sea la próxima vicepresidenta del espacio legislativo del Frente de Todos. El nuevo bloque tendrá 41 senadores, lo que le permitirá al peronismo superar los 37 que hacen falta para sesionar.