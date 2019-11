Tensión en Palermo

Horas de tensión se vivieron este miércoles en Palermo cuando vecinos atraparon a un ladrón que venía de robar varios celulares.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Paraguay y Fitz Roy y una vez que lograron reducir al individuo, llegó al lugar la policía.

Mientras tanto, una de las víctimas del delincuente grabó un video en donde detalla que el ladrón quiso robarle el celular y los vecinos salieron ayudarlo.

La policía encontró entre las pertenencias del delincuente otros tres celulares que fueron reconocidos por los vecinos presentes en el lugar.