Último deseo de un hombre en Estados Unidos junto a sus hijos

Norbert Schemm, un abuelo de 87 años de Wisconsin, Estados Unidos, supo que no le quedaba mucho tiempo de vida luego de luchar contra un cáncer de colon.

La última semana había empeorado su estado de salud y la hora de partir se acercaba, pero Norbert tenía muy en claro cuál iba a ser su último deseo que conmovió a todos y se volvió viral.

En las horas finales, cuando ya no quedaba mucho por hacer, uno de los tres hijos de Norbert envió un mensaje de texto a todos los integrantes de la familia, en especial a sus otros dos hermanos, sobre el último pedido del hombre de 87 años.

Es que Norbert, en su última noche, solo quería tomarse una última cerveza junto a sus hijos. Y le cumplieron el deseo. Todos se reunieron alrededor de la cama en la que reposaba en el hospital. Paula Buchholz, la esposa de uno de sus hijos, tomó la foto en la que se lo ve disfrutando sus últimos momentos con una cerveza en su mano y tomando con la otra a su esposa Joanne mientras sus hijos Bob, Tom y John están parados a su alrededor.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW