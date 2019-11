Accidente de micro que iba hacia Mar del Plata

Un micro que transportaba chicos que iban hacia Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, volcó en la ruta 2, altura Lezama.

Por el hecho, fallecieron dos niñas de unos doce años y hay varios heridos que están siendo atendidos en centros de salud de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 en el kilómetro 161 de la autovía, cuando el ómnibus se dirigía a San Clemente del Tuyú con más de medio centenar de pasajeros, la mayoría de los cuales sufrieron heridas de distinta consideración.

El micro, que procedía de la localidad de Benavidez, circulaba con 43 niños y diez mayores, entre ellos dos coordinadores y dos choferes.

De acuerdo con lo informado por los voceros consultados, al ser sometido a un control de alcoholemia el chofer que conducía el ómnibus dio negativo.





El micro que trasladaba a los chicos salió poco después de las 6 de la mañana de Benavidez.