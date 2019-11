Salvaje agresión de un inspector de colectivos a joven discapacitado, CANAL 26

Una cámara de seguridad instalada en un kiosko de Villa Fiorito registró cómo un inspector golpeó salvajemente a un joven discapacitado y presuntamente indigente.

El atacante trabajaría en al línea 28, de acuerdo con lo que indicó en declaraciones televisivas Eduardo, quien se identificó como chofer de otra empresa. También señaló que Ramón, la víctima, se encuentra en situación de calle.

En ellas se puede ver como dentro del kiosco del lugar, el indigente está parado tranquilo en el local, cuando el trabajador comienza a increparlo, este último se va y parece que todo terminó, pero vuelve a ingresar al negocio, lo toma del cuello y lo tira al suelo para poder patearlo ante la mirada de otros inspectores y de un hombre que habla por teléfono y ni se inmuta por la cruel escena.

Un empleado de la línea donde se desempeña el jefe de inspectores, expresó que el agresor suele tener actitudes violentas, pero que nunca pensaron que llegaría a tal extremo. "Nadie se metió porque le tienen miedo. Si alguna actitud no le gusta, va y decide que te echen", relató.