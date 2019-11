Accidente fatal en Lezama - Radio Latina

El fiscal Diego Escoda habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego del accidente de tránsito fatal que se produjo en la ruta 2, altura Lezama.

“Fue en el kilómetro 141, mano ascendente, cuando un micro que salió de Benavídez, se despista y hay dos fallecidos y entre cinco y diez heridos, que fueron derivados a hospital de la zona”, comentó el fiscal.

“Se le habría ido el micro. No hay marcas de frenadas, que no aparecen en el asfalto. Está trabajando el personal de Policía Científica. Además, se le hizo la alcoholemia, que dio negativo y está demorada la persona que conducía el ómnibus”, amplió.

“El micro no fue removido pero todos los pasajeros fueron derivados”, finalizó el fiscal