Eduardo Duhalde, Radio Latina

Eduardo Duhalde habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego de su encuentro con el presidente electo, Alberto Fernández.

En cuanto al reconocimiento sobre su mandato, Duhalde dijo: “Siembre he tenido mala memoria. En su momento lo que había era hablar con la prensa o escribir notas en medios gráfícos. Siempre tengo un pensamiento que es pensar hacia adelante. Nuestra dirigencia está muy cómoda discutiendo el pasado. Yo nunca estuve frente a un juez y eso lo pueden ratificar fácilmente”.

Luego hizo referencia a una frase que él mismo mencionó sobre la “dirigencia de mier...”: “Esto fue en el 2000. Todavía no habían venido los grandes escándalos de corrupción y yo dije soy parte de una dirigencia de mierd... y toda la gente piensa que somos ladrones, corruptos, etc...Y hoy estamos peor”.

En relación a la reunión con Alberto Fernández, Duhalde dijo: “Fui a la reunión con muchas dudas y me fui muy tranquilo. No sirve buscar culpables, los responsables somos todos. Si seguimos dando este triste espectáculo, no ayudamos a la gente que está enojada. Lo mínimo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo como ha hecho Europa luego de la Segunda Guerra. Y del encuentro salí con todas las dudas disipadas”.

“Lo encontré muy tranquilo, muy consciente de lo que tiene que saber y consciente de que tenemos que poner el hombro todos. Ningún gobierno es parecido a otro pero creo que la impronta del presidente es lo que va a suceder”, comentó.

En relación a la deuda con el FMI, el ex mandatario dijo: “Me parece una torpeza decir que no vamos a rendir cuenta. Ellos saben, como sabemos nosotros, que por ahora no podemos pagar y que tenemos condiciones para pagar a futuro. Es mentira que yo haya dicho que no hay que rendirle cuentas al Fondo. Todo es conversación”, cerró.