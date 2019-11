V-Wars uno de los grandes estrenos de Netflix.

La plataforma de video más conocida del mundo es Netflix y ya prepara su catálogo de Diciembre. Entre las novedades aparecen la esperadísima serie de The Witcher, la adaptación de la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski, y la prometedora El Vecino, la producción española, adaptación del cómic homónimo de superhéroes creado por Santiago García y Pepo Pérez.

V-Wars

En esta serie creada por Willam Laurin y Glenn Davis basada en los cómics homónimos de Jonathan Maberry en la que participan Ian Somerhalder, Adrian Holmes, Peter Outerbridge y Kyle Harrison Breitkopf se estrenará el próximo 5 de diciembre. Una mezcla de horror y ciencia ficción nos espera en este título.

The Witcher

Henry Cavill protagoniza esta esperada serie, sin duda uno de los platos fuertes de la plataforma para cerrar con broche de oro el 2019. Creada por Lauren Schmidt nos entregará 8 episodios en su primera temporada.

Estreno: 20 de diciembre.

El vecino

El cómic homónimo escrito por Santiago García y dibujado por Pepo Pérez llegará a final del mes. Está protagonizado por Quim Gutiérrez y Clara Lago. Su estreno está programado para el 31 de diciembre.

Magic for Humans - T2

La divertida y sorprendente serie de Justin Willman estrenará su segunda temporada el 4 de diciembre. Más trucos, historias y mucha comedia nos esperan en esta entrega.



Historia de un matrimonio

Dirigida y escrita por Noah Baumbach y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver se estrenará el próximo 6 de diciembre.

Películas

6 en la sombra - 13 de diciembre

Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo - 3 de diciembre

Los dos papás - 20 de diciembre

Como caído del cielo - 24 de diciembre

The App - 26 de diciembre

Hot Gimmick: Girl Meets Boy - 28 de diciembre

Documentales

The Confession Killer'

Don't F **k With Cats: Hunting an Internet Killer - 18 de diciembre

Para toda la familia



Spirit Riding Free: The Spirit of Christmas

Team Kaylie - Parte 2 - 2 de diciembre

Spirit Riding Free: The Spirit of Christmas - 6 de diciembre

A Family Reunion Christmas - 9 de diciembre

Fast & Furious: Spy Racers - 26 de diciembre

Alexa & Katie T3 - 30 de diciembre