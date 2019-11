El director del hospital de Chascomús leyendo el parte médico.

El director del hospital de Chascomús, Jorge Rodríguez, confirmó que a ese centro de salud ingresaron 27 nenes y 4 adultos que viajaban en el micro que volcó en la ruta 2, accidente en el que fallecieron dos nenas.

El médico explicó que ninguno de los heridos se encuentra con riesgo de vida, aunque dos nenes debieron ingresar a terapia intensiva, uno de los cuales fue derivado en helicóptero a La Plata.

Los alumnos atravesaron un shock muy grande al volcarse el micro y luego de que volcó muchos no recuerdan algunas situaciones por el impacto. El director del hospital reveló: "Los chicos preguntan pero no saben que murieron dos compañeras" en relación a las dos niñas fallecidas tras el choque.

Noticias relacionadas

"Los niños trasladados a otros hospitales fueron por precaución y porque requerían un tratamiento intensivo. Los pequeños que están en el lugar en su mayoría están acompañados por sus familiares y quedan en observación. Las 48 hs siguientes son cruciales para los pacientes trasladados", relató Rodríguez.

Your browser does not support the video element.

"Son códigos verdes, algunos amarillos, que son los que están en observación. Van a permanecer en el hospital hasta que lleguen los familiares. Están acompañados con nuestro equipo de psicólogos", completó el director.

El director del hospital pidió cautela con respecto a los audios viralizados con los pedidos desesperados de los niños: "Fue muy malo que se hayan filtrado los audios en los medios porque crearon un daño, pido precaución y cautela".

En relación a los niños que están en el nosocomio, el director reveló: "Tenemos que tener la precaución de observarlos unas horas más para poder darlos de alta. Se les han realizado a todos los estudios pertinentes para conocer su estado de salud... Hay un equipo completo para contenerlos".