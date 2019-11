Accidente de micro fatal en Lezama, Ruta 2, NA

Una de las nenas que estaba en el micro que volcó en la Ruta 2 este jueves, llegó a mandarle una serie de audios a su padre segundos después del accidente en el que dos de sus compañeras perdieron la vida.

En medio de la confusión, la nena logró contarle a su padre algunos detalles de lo que llegó a ver y le pidió ayuda.

"Por favor, vengan a buscarme”, fue parte del mensaje que la menor envió. “En los audios dijo que los compañeros estaban muy malheridos. También dijo que había un nene debajo de las ruedas del micro y que parecía que el nene estaba fallecido”, reveló la tía de la niña en diálogo con los distintos medios.

Noticias relacionadas

“Nos llamó a las 6:30 con audios a los gritos. Nos dijo que el conductor se estaba durmiendo al volante. Que se había dormido. Sabemos que está herida en el rostro, en las piernas y que le duele la cervical. Nos contó también que algunos (compañeros) quedaron atrapados”, detalló la mujer.

Your browser does not support the video element.

“En el colegio no nos dijeron nada. Simplemente nos pidieron el número de teléfono para darnos información por si surge algo”, explicó.

La investigación quedó en manos del fiscal Jonatan Robert, a cargo de la UFI N° 10 de Chascomús. De acuerdo con fuentes policiales, se realizó un análisis de alcoholemia al conductor, identificado como Alberto Gustavo Maldonado, de 48 años, que dio negativo.