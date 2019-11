Lopilato, vuelve con Coqui.

"Casados con Hijos" es uno de los grandes éxitos de la televisión argentina que la gente quería volver a ver. No hay dudas de eso. Y la mejor noticia fue confirmada casi al final de este 2019. La ficción que enloqueció a los argentinos, emitida en la pantalla de Telefe, ahora dará el gran salto al teatro.

Uno de sus grandes protagonistas, Darío Lopilato, habló en “Intrusos en el Espectáculo” y de cómo se fue gestando este regreso ansiado. “Cuando te tiraba la vuelta de Casados Con Hijos, lo veía bastante difícil y lejos. Marcelo De Bellis fue el que primero me llamó, hice El Crédito con él, lo quiero mucho. Hicimos una comida y ahí empezó de a poco a darse la oportunidad para retornar. El tema es que no teníamos los derechos”, contó el hermano de Luisana Lopilato, otra de las grandes figuras de la tira.

“Coqui”, tal el nombre de su personaje, rememoró el clamor popular por el regreso de la exitosa serie, ahora sobre las tablas. “Cuando se empezó a materializar todo, empezamos a sentirnos de la mejor manera. Sinceramente, la vuelta de Casados Con Hijos es un regreso porque la gente lo quiere. Por ejemplo, es el sexto año que voy a conducir un aspecto de viaje de egresados y los pibes crecieron viéndote y te lo recuerdan a cada rato lo que fue lo hecho en la serie”, dijo.

Noticias relacionadas

El hermano de Luisana esquivó la pregunta de por qué Érica Rivas no firmó su contrato aún y negó que fuera por la razón del guión: “Está en la mano de Axel Kutchevasky y Diego Alarcón el desarrollo del guión. Es un evento Casados con Hijos, es ficción, ni siquiera es una obra de teatro, ya que la gente lo pida de esa manera genera una gran magnitud”.

Darío, quien participará en el verano teatral con “Hello Dolly”, musical cuyo director es Arturo Puig, se refirió a cómo podría tomárselo el público repetir ciertas escenas de Casados. “Hoy en día estamos viviendo un momento sensible pero también nos enseñaron a respetar la vida. Se está trabajando para que todos los integrantes estemos, es un deseo”, agregó.

Hasta el momento, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo De Bellis y el propio Darío Lopilato ya están confirmadísimos para el gran regreso de "Casados...", y la expectativa es enorme por verlos en versión teatral.