Mariano Martinez.

Mariano Martinez quiso recordar sus momentos de cantante de cumbia cuando hacía su personaje del "Rey Sol Marquesi" en la tira que fue éxito en 2003.



Ahora, el actor bailó con la aplicación del momento llamada Tik Tok. Martinez , danzó con la aplicación furor y revolucionó las redes sociales, al ser tan gracioso uy pegadizo.

El actor subió en video a su cuenta de Instagram, donde suele compartir fotos de su vida junto a su mujer Camila Cavallo.

Mirá el video.

