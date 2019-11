Familiares esperando por el parte médico en las cercanías del hospital.

La tragedia en la ruta 2 dejó varios interrogantes que están siendo investigados. El conductor del ómnibus Alberto Maldonado, que transportaba a un grupo de estudiantes a su viaje de egresados y volcó camino a Mundo Marino declara hoy por el accidente en el que fallecieron dos nenas y hubo varios heridos que aún siguen internados.

Diego Escoda es fiscal general de Dolores, y dijo esta mañana que "la imputación se hace por perder el dominio del vehículo" y agregó que "la pena máxima es de 6 años y podría ser de cumplimiento efectivo".

"Por alguna circunstancia, que todavía no podemos establecer, el micro mordió la banquina, no logró reincorporarse y volcó. Se le imputa haber perdido el dominio del vehículo. No tenemos información sobre la posibilidad de que haya estado leyendo o usando el celular", dijo el fiscal.

Maldonado, de 48 años, "puede llegar a estar detenido cinco días más. Después del juicio, depende del juez si tendrá la libertad". También aclaró que se trata de "un delito que permite la excarcelación. Es un caso en el que podría esperar el juicio en libertad", reveló el fiscal.

Otro fiscal de la causa, Jonatan Robert, confirmó que hoy le tomará declaración al chofer imputado, pero aclaró que "tiene la opción de explicar su versión de los hechos o puede guardar silencio... Tengo todos los elementos objetivos que necesitaba incorporados en el proceso, por eso voy a tomar declaración indagatoria y después voy a evaluar la situación procesal, si lo dejo en libertad o no".

El fiscal Informó que en el expediente ya tiene 10 testimoniales, entre los que se encuentra la del acompañante, quien efectuó la declaración en el hospital, y señaló que con los datos y detalles cuando termine la indagatoria informará con más precisiones.