Victoria, familiar de Andrea, niña que viajaba en el micro de la tragedia de la ruta 2, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) acerca de cómo está la menor tras el accidente.

“Andrea está mal. Llegamos a la casa y no puede caminar por una herida que tiene en las piernas y está muy shockeada. Está enterada de la muerte de sus amigas, le dijimos ayer porque vio a una de las nenas fallecidas”, comentó.

“La herida se produjo cuando se le incrustó uno de los fierros en la pierna. Ella cuenta que ven que el micro hacía zigzagueo. Al preguntarle a la señorita, ella dice que 'era por la ruta, que estaba fea'. Después comentó que el conductor venía 'cabeceando', lo vieron cuando bajaron ya que había lugar en la planta baja por temor”, explicó.

“Andrea vivía su primer viaje y era su primera vez en el mar. Estaba muy ansiosa y feliz. Una semana antes estaba preparando todo y estaba muy contenta del viaje que estaba por hacer”, cerró.