E.T. el personaje más querido creado por Steven Spielberg.

Steven Spielberg nunca hubiese imaginado que la película "E.T." lograría tener tanto éxito en el mundo. Lo cierto es que el extraterrestre, y Elliot, se reencontraron 37 años después de aquella emotiva e inolvidable despedida en el bosque. El icónico personaje está de vuelta en la tierra para una visita sorpresa a su amigo.

La película se estrenó el 23 de diciembre de 1982, volvieron a unirse para protagonizar un anuncio de navidad que ha hecho explotar las redes sociales para todos los fanáticos del film.

En el anuncio, debutó durante la emisión del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en la cadena de televisión NBC de Comcast, propietario del estudio de cine Universal. El video, titulado "A Holiday Reunion" (Una reunión en vacaciones), muestra a E.T. regresando a la Tierra para reencontrarse con un Elliott adulto, interpretado nuevamente por Henry Thomas. Aunque muchos esperaban ver también a Drew Barrymore, quien interpretó a la hermana de Elliot, Gertie, en la película.

Noticias relacionadas

Durante la publicidad incluyeron guiños a escenas memorables de la cinta de ciencia ficción original, como que al entrar E.T. las flores cobran vida, los chicos volando en sus bicicletas por el bosque y el adorable alienígena despidiéndose del hijo de Elliot tal como lo hizo con él años atrás. Aunque también verás a E.T. usando un visor de realidad virtual y disfrutando de ver películas en el sofá al lado de Elliot y su familia.