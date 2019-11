Román, el chico que no subió al micro de la tragedia de ruta 2, CANAL 26

Román y su mamá Ruth contaron la historia de por qué no subió al micro que terminó accidentandose en la altura de Lezama, en lo que conocemos como la Tragedia en ruta 2.

“Habló con uno de los nenes que está internado en Chascomús y ahí pudimos contactar a dos nenas que no estaban en el listado. Una de las madres me avisa que la nena estaba bien y que quería ver a su abuela. Ahí nos enteramos que la mayoría estaban bien”, comentó la mamá del menor.

“Él en principio no quiso ir porque nosotros estuvimos en San Clemente durante las vacaciones de verano e iba a ser repetitivo. Unos meses después, Román quiso ir pero ya no había lugar en el micro, por eso no pudo viajar”, expresó Ruth.

Ante la consulta a Román sobre cómo vivía todo esto, el menor comentó: “Me salvé de milagro. No quise ir porque ya habíamos ido y me puso muy mal cuando mi mamá me contó que se había volcado el micro de mi escuela”.