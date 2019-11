Madonna emocionada en pleno show.



Madonna es uno de los íconos más relevantes del mundo de la música, pero hace horas confirmó la suspensión de uno de sus shows. Se desconoce qué dolencia padece exactamente, pero su malestar la ha obligado a cancelar las actuaciones que tenía previstas para el fin de semana y principios de la próxima semana en la ciudad de Boston (EE UU). Así, ha decidido que no podrá dar los conciertos del 30 de noviembre ni del 1 y 2 de diciembre debido a problemas de salud, según ha anunciado la propia artista en sus redes sociales.

Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain Im in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can... https://t.co/3u1fpM6ymt pic.twitter.com/OI6BEv6VtU