Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña cumplió 41 años en el día de hoy. En plena grabación en Chile de la serie "Inés del alma mía", el ex de Pampita y la China Suárez decidió hacer un emotivo posteo en Instagram con una foto de su infancia.

En el texto de la foto de Instagram, el Chileno escribió: "Desayuno con mi madre y me cuenta una vez más cómo nací y a qué hora. Me cuenta que me debieron operar a las 3 semanas y que ella y sus amigas cuidaron de mí. Me habla de un niño tímido y mamón".

"Hoy cumplo 41 años en un Chile que despertó, como yo. Me ubico en ese relato de mi madre y me abrazo. Abrazo ese espíritu de Guerrero que me tiene de pie y que me invita a no temer el futuro. El niño sigue intacto, aprendiendo de la vida y buscando el camino. El niño libre que no le teme a la noche ni al viejo del saco. Ese soy yo, el mismo que hace 41 años entró en escena", concluyó en su posteo.

Recordemos que Vicuña está recientemente separado de la China Suárez con quien tienen a la pequeña Magnolia que pasa junto a su madre un descanso en Estados Unidos.