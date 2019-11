Ataque en La Haya, REUTERS

Varias personas resultaron heridas en un incidente de apuñalamiento en la ciudad holandesa de La Haya, dijo en Twitter la policía de la ciudad el viernes por la noche.

El incidente tuvo lugar en una tienda de la Grote Markstraat que los agentes han cerrado por seguridad.

Grote Marktstraat Den Haag afgezet vanwege een steekpartij in de Hudsons Bay. Staan veel mensen bij het lint te kijken, vooral verbaasd winkelpubliek. pic.twitter.com/gT031Lp5g7 — Wouter S. van Dijke 🍂 (@WoutervD) November 29, 2019

La policía no mencionó un motivo para el ataque.

“Incidente de apuñalamiento con múltiples heridos en la calle Big Market Street en La Haya. Los servicios de emergencia están en la escena. Más información en esta cuenta”, dice el tuit.

Varias ambulancias se han acercado hasta el lugar, y han tenido que atender hasta a al menos tres personas que salieron heridas de una de las tiendas.

El ataque ocurre pocas horas después de otro ocurrido en el Puente de Londres, donde dos personas y el atacante murieron.