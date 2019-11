Intensas tormentas azotaron hoy la Ciudad de Buenos Aires, en donde la temperatura disminuyó casi 10 grados, y varias provincias en las que hubo fuertes vientos y caída de granizo.



Tal como lo había previsto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Capital Federal, este viernes por la tarde se desarrollaron tormentas con intensa caída de agua pero escasa duración.



Estaba previsto que luego de la tormenta, el viento cambiara de noroeste, al oeste y después al sur, de ahí el descenso de las marcas térmicas.



En tanto, en la localidad cordobesa de Alcira Gigena, las calles y veredas quedaron totalmente cubiertas por el granizo.



En diálogo con Cadena 3, el intendente de esa localidad, Fernando Gramaglia, contó que el fenómeno duró entre 20 y 25 minutos.

"Estamos relevando un poco los daños que hubo, especialmente en las casas", dijo Gramaglia, quien señaló que no hubo que lamentar heridos y que principalmente se vio afectado el arbolado urbano.



Para mañana sábado en la Ciudad de Buenos Aires se espera cielo algo nublado, vientos del oeste, rotando al sur, luego al sudoeste y después nuevamente al sur, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 30.



En tanto, el domingo se anuncia cielo ligeramente nublado a algo nublado, vientos del noreste cambiando al sudeste y marcas térmicas que se ubicarán entre los 14 y los 27 grados.

En la ciudad de Rosario, por su parte, un alerta fue renovado este viernes por la tarde por tormentas fuertes.



La advertencia del SMN rige al menos hasta las 21:30 y alcanza al noroeste y centro-norte de la provincia de Buenos Aires, centro y norte de Córdoba, sur de Entre Ríos, noreste de La Pampa y noreste y centro-este de San Luis.