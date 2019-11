Un grupo de argentinos, encabezado por el líder social Juan Grabois, fue recibido con insultos e intento de agresiones por varios bolivianos en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz.



La delegación argentina, según el diario local Página Siete "cercana a Evo Morales", llegó para realizar un informe sobre la situación postelectoral que se vive en Bolivia.



"La delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia fue retenida en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. 14 de sus integrantes, entre los que se encuentran Juan Grabois, Pablo Pimentel, Marianela Navarro, Pablo Garciarena, Pablo Pimentel, Gabi Carpineti, Vicky Freire, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Cristina Vera Livitsanos, fueron separados de la delegación y sometidos a una indagatoria exhaustiva, en un contexto de mucho hostigamiento", publicó la comitiva en su cuenta de Twitter.

Unos días atrás, organizaciones sociales habían designado a un conjunto de representantes para, según dijeron, redactar un "informe fidedigno" sobre el conflicto en el país vecino.

Para la canciller interina, Karen Longaric, el grupo "no tiene ninguna representación política o social".

Longaric descartó la validez del informe que elabore el grupo de visitantes.

"Son un grupo de personas que no representan a nadie", enfatizó la ministra.