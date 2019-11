Robo piraña de niños en Tucumán, CANAL 26

Un grupo de menores protagonizó un robo piraña en un kiosco de Tucumán: golpearon y amenazaron a las empleadas, e incluso uno de ellos contaba con un arma de juguete.

Una de las empleadas sufrió varias agresiones mientras la otra mujer intentaba proteger al negocio.

Según la dueña del local, Eliana, en la zona es recurrente este accionar por los mismos menores. Además, explicó que estos hechos lo vienen sufriendo constantemente desde hace tiempo.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Lamentablemente son niños y la comisaría no puede tenerlos, el juez de menores explicó que son entregados a los padres, pero incluso, en el día de ayer estos menores estaban acompañados por uno de los padres. La verdad es que no sabemos qué hacer”, explicó la propietaria del comercio.

Eliana agregó: “Estos menores son sumamente agresivos y violentos. Cuando nos acercamos para hablarles y preguntarles por qué hacen eso responden con suma agresividad. Estamos hablando de niños muy pequeños, te diría desde tres hasta 16 años”.