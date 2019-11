Messi, al ritmo de Los Palmeras por las calles de Barcelona

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo mostraron algo de su intimidad y el video dio que hablar en las redes sociales.

En las imágenes se lo puede ver al crack manejando y a su mujer, quien se encuentra en el asiento de acompañante, paseando por las calles de Barcelona con el ritmo de Los Palmeras.

La primera canción que suena es Asesina que volvieron a grabar durante los últimos meses con Andrés Calamaro como invitado especial.

El tema que suena luego es La cola, uno de los últimos hits del grupo que le dio vida al género de la cumbia santafesina a comienzos de los 70.

La pareja rosarina fue a ver el show que el ilusionista Antonio Díaz (El Mago Pop) dio en el Teatro Victoria de Barcelona y, al regresar a su casa, lo hicieron con la mejor música de Santa Fe.