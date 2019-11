Tiroteo tras intento de robo en Belgrano, CANAL 26

Al menos cuatro delincuentes armados intentaron asaltar a uno de los dueños de un departamento del barrio Las Cañitas, originándose un intenso tiroteo con la policía, del cual resultó herido uno de los asaltantes.

El hecho se registró en la esquina de las calles Zabala y Soldado de la Independencia, cuando, de acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, cuatro personas trataron de interceptar a un hombre, pero la situación fue advertida por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los delincuentes habrían esperado al hombre en las inmediaciones del edificio donde vive, ubicado sobre la calle Soldado de la Independencia, ingresando por el estacionamiento y subieron al edificio junto con la víctima en el ascensor.

Fue entonces cuando un vecino se dio cuenta de la situación y llamó a la Policía, ante lo cual los delincuentes se apoderaron de objetos de valor del edificio y emprendieron la huida, pero cuando estaban por trasponer la puerta del edificio para escaparse se toparon con los agentes policiales y abrieron fuego, generándose el tiroteo.

Fuentes policiales informaron que los delincuentes lograron escapar en una camioneta 4X4 y uno de los asaltantes resultó herido.