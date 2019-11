Luciano Castro, actor

Luciano Castro fue el protagonista de un escándalo con la filtración de fotos y videos íntimas. A casi dos meses de lo ocurrió, rompió el silencio y habló de lo que sintió.



“Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo y con la gente a la que le pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo”, expresó al ser consultado sobre el tema en programa Confrontados.

Your browser does not support the video element.

LA PALABRA DE LUCIANO CASTRO, GENTILEZA CONFRONTADOS

Noticias relacionadas

Al ser consultado sobre los comentarios de Pampita al ver en vivo las fotos íntimas, dijo: “Es un tema de ella, no es un tema mío. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y yo en eso los respeto a todos. Son pocos los que han hablado de esto que llevan más tiempo que yo trabajando de esto. Entonces, basándome en lo que estoy diciendo, puedo comprender lo que puede suceder y las reglas del juego”.

“Así que más que vivir un momento de angustia y decir ‘puta, qué bajón’... No me pasó nada”, agregó.



“Tengo 26 o 27 años trabajando: no necesito promocionar una obra con semejante exposición, semejante escándalo. Pero bueno, es más de lo mismo, cada uno dice lo que puede y yo también lo hago”, cerró.