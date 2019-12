Luis Lacalle Pou, presidente electo uruguayo

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue la figura central del acto de festejo por la victoria en las elecciones presidenciales, donde llamó a "unir a la sociedad" porque "el proceso que empieza el 1° de marzo no puede ser cambiar a una mirad del país por la otra".





Frente a una multitud congregada en la montevideana Rambla de Kibón, Lacalle Pou, destacó la pasión de sus votantes, que lo consagraron presidente por escaso margen en el balotaje del 24 de noviembre.

“Toda esa pasión es la que nos tiene que obligar a la prudencia y a la paciencia, somos hombres y mujeres de paz y unión, por eso el mensaje que tenemos que dar es que en este proceso que empieza a partir el 1° de marzo no puede ser cambiar a una mitad del país por la otra, tenemos que unir a la sociedad”, dijo.





Se trató de un festejo demorado, primero porque en la elección la diferencia con su competidor del Frente Amplio, Daniel Martínez, fue mucho más exigua que el 8 por ciento proyectado en las encuestas. El candidato oficialista se pronunció por esperar el resultado del escrutinio definitivo y ese domingo, admitió "masticamos el freno" y no hubo festejos.





El segundo festejo estaba previsto por el Partido Nacional (PN) para ayer, pero el pronóstico de mal tiempo hizo que el escenario tuviera que esperar hasta hoy pare llenarse de gente.

Lacalle Pou estuvo flanqueado por la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y también estuvieron presentes los líderes de los otros partidos de la coalición: Edgardo Novick del Partido de la Gente; Pablo Mieres del Partido Independiente; Ernesto Talvi del Partido Colorado y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.





Además subieron al estrado Lorena Ponce de León, futura primera dama, y los tres hijos de la pareja.





No hubo grandes sorpresas ni anuncios en el discurso de Lacalle Pou, pero sí hizo referencia a la elección del 24 de noviembre, día en el que el ex candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, no dio por perdida la elección por la escasa diferencia de votos, destacó el diario montevideano La Diaria.





“El 24 había un resultado que no se podía dar vuelta nunca, todos lo sabíamos, pero Loli (su esposa) insiste mucho con que por algo pasan las cosas, y cuál fue la señal que ustedes le dieron al Uruguay y al mundo, que podíamos estar cuatro días con esta democracia sólida esperando los resultados. No saben los orgulloso que me hacen sentir, eso es lo que tenemos que cuidar”, dijo Lacalle Pou.





Sobre la relaciones internacionales dijo que en algunas situaciones del exterior “no tenemos arte y parte” pero “no podemos vivir del mal ajeno, necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos que se lleven bien entre ellos, no importa la ideología. En las relaciones exteriores no les vamos a hacer sentir vergüenza, a los dictadores le vamos a decir dictadores, no les vamos a buscar la vuelta”, sostuvo.





Con relación a la seguridad pública reiteró que combatirá la impunidad y la delincuencia “sea del tipo que sea”. “Este presidente va a estar al mando de la seguridad pública de los próximos cinco años”, afirmó.



Beatriz Argimón precedió al presidente electo en el estado y, en un breve discurso, reafirmó que seguirá trabajando por la igualdad de género. “Mi compromiso por el ejercicio auténtico de nuestros derechos sigue firme”, aseguró.