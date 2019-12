Jimena Barón y Daniel Osvaldo en el cierre de año escolar de Momo, INSTAGRAM

Jimena Barón siempre da que hablar en su cuenta de Instagram: este caso, publicó una foto familiar con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo donde aparecen abrazados.

El motivo del encuentro fue la fiesta de egresados del pequeño -que en 2020 comienza primer grado- y se los vio muy sonrientes. "Feliz", escribió ella.

Además, los padres del niño subieron al escenario junto a otros padres y fueron parte de la fiesta de sus pequeños.

Las historias fueron un furor en las redes sociales y hubo comentarios para todos los gustos: desde la hermosa familia que conforman hasta la divertida fiesta del jardín.

Tras varios idas y vuelta, otra vez los rumores de reconciliación vuelven a aparecer y los fanáticos de La Cobra quieren saber más. Recordemos que dichos rumores nacieron en octubre, cuando Daniel Osvaldo publicó una foto de Barón en las redes sociales por el Día de la Madre.