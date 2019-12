Norwegian

La low cost Norwegian dejaría de volar en Argentina y negocia con JetSmart para que continúe con su operación local.

La posible salida de la low cost se debe entre otras cosas al complicado contexto local, la crisis de los Boeing 737 Max y una urgente búsqueda global por mejorar sus números.

El acuerdo se cerraría la semana próxima según consignó Infobae a partir de fuentes del sector. En tanto, desde la compañía explicaron que "se sigue operando normalmente" y que “no hay nada para informar por el momento. Si hubiera algo, la empresa lo hace mediante comunicaciones oficiales”.

Noticias relacionadas

Por su parte, JetSmart prefirió no hacer comentarios al respecto y no hay mayores datos sobre qué pasaría con los aviones y las rutas y cómo se dará el proceso, si será una venta o una absorción parcial, consignó el mismo medio. La situación se da en medio de un contexto económico local desfavorable para el sector y una situación compleja a nivel global para una compañía que busca el equilibrio financiero.

Además, el escándalo de Boeing, con fallas en sus 737 MAX, es otro de los factores que impactó a la compañía. A un negocio que nunca llegó a estabilizarse se sumaron las fuertes devoluciones del año pasado y la que ocurrió luego de las PASO, en medio de una operación con costos en dólares e ingresos en pesos.

“Mauricio Macri tendría que explicar el caso Avianca, un caso muy turbio, donde él le vendió los aviones de su empresa para que Avianca deje de volar. Tengo que mirar el caso de Flybondi, de los viajes low cost. Han desvalijado a Aerolíneas”, expresó Alberto Fernández y las dudas se despertaron en el sector.

No obstante, la semana pasada el presidente electo le hizo un guiño al sector: “Está claro que el cielo es abierto y que todos pueden circular. Lo que a mi me molesta es que algunos circulan para ir a los centros turísticos y otros para conectar Argentina. Si todos van a conectar a Argentina, que circulen los que quieran. Lo que no puedo decirle es que las empresas vayan a Córdoba, Bariloche, Neuquén, Calafate y a las Cataratas, y el resto lo tiene que hacer Aerolíneas...”, dijo en una entrevista en Radio Con Vos.

"A Aerolíneas le sacaron rutas que eran rentables. Todo es posible si competimos por igual, hay que repartir por igual. Yo no creo que las lows cost sean malas. Cuando fui a verlo al Papa, en un viaje que me salió de la noche a la mañana, fui en una low cost, en Norwegian. Una atención extraordinaria”, añadió.

En ese marco, varios medios especializados como el blog de viajes Sir Chandler y Airlinegeeks vienen siguiendo la noticia desde hace algunos días.

“Toda la aviación global está en dificultades. En la Argentina tenemos la inflación y la devaluación del dólar contra el peso. Todo es más desafiante por eso. Pero estamos haciendo las cosas mejor mes a mes. Vamos a duplicar nuestros destinos locales con nuevas rutas. Esperamos seguir creciendo y dándoles más nuevos trabajos a los argentino”, dijo a Infobae el CEO local de la empresa, Ole Christian Melhus.

Norwegian comenzó a volar en octubre del año pasado. Había presentado su filial local un año antes con un anuncio de inversión de USD 4.300 millones, como parte de la apertura del sector. La semana pasada se comunicó que las low cost habían transportado a 3,4 millones de pasajeros en 20 meses. Semanas atrás la primera empresa de pasajes baratos del país, Flybondi, quedó envuelta en un escándalo cuando echó a su ex CEO, cofundador y miembro del directorio luego de que se filtraran sus dichos en un chat con duras críticas al Estado.