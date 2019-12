Independiente no pudo en "La Feliz", NA

Independiente no logró resolver hoy la encrucijada defensiva que le planteó Aldosivi y, pese a jugar con un jugador más durante 30 minutos, empató 0-0 en Mar del Plata por la decimoquinta fecha de la Superliga.



El "Rojo", que llegaba de dos triunfos consecutivos que cambiaron el semblante del plantel, sufrió en la generación de situaciones de peligro y tuvo que conformarse con el punto ante uno de los rivales más débiles del campeonato.



Ni siquiera la expulsión del mediocampista Gastón Gil Romero, a los 15 minutos del segundo tiempo, ayudaron a Independiente a poder crear peligro certero.



Es que Aldosivi, que intentó frenar sistemáticamente con faltas los avances de Independiente, pudo sumar después de cuatro derrotas consecutivas, aunque sigue último en la tabla de posiciones y en zona de descenso en los promedios.



Los de Avellaneda, dirigidos en forma interina por Fernando Berón y que deben dos partidos, se quedaron en 21 puntos y no pudieron seguir en la zona de clasificación a las Copas internacionales.



Se trató de un desarrollo por demás aburrido, con pocas situaciones de gol, en el que la fricción y la intensidad le ganaron a las intenciones de juego.



Más allá de las buenas intenciones de Benítez y Domínguez, el "Rojo" no logró conexión ofensiva y cerró el primer tiempo con el reclamo de un penal sobre Silvio Romero que el árbitro Fernando Echenique no sancionó cuando el "Chino" se apretaba a definir.



La más clara de la etapa inicial la tuvo el "Tiburón" a los 34 minutos, con un cabezazo de Facundo Bertoglio que se fue apenas afuera, luego de un córner ejecutado desde la derecha.



En el segundo tiempo, la tónica no se modificó, pero el abuso del juego friccionado provocó la expulsión de Gil Romero, por una infracción sobre Nicolás Domingo.



Así y todo, Aldosivi casi lo gana con uno menos en una jugada de carambola, en la que el arquero uruguayo Martín Campaña reaccionó a contra pierna para rechazar el balón que había sido desviado con el pecho por Domingo.



A Berón, esta vez, ni los cambios le dieron resultado y tuvo que conformarse con sumar una unidad.



Independiente no supo, Aldosivi no quiso y ambos armaron uno de los peores partidos de las quince fechas que se llevan jugadas en la Superliga.