El elenco junto a Susana

Parte del elenco de "Casados con Hijos", Florencia Peña, Guillermo Francella, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis estuvieron presentes en el programa que conduce Susana Giménez y, en comunicación telefónica con Luisana Lopilato recordaron algunas de las escenas tras confirmar su regreso.



"Esto es algo que tiene que ver con el pedido de la gente. No se nos hubiera ocurrido sino fuera por la gente porque todo el tiempo nos preguntaban ¨cuando vuelven¨. Era la primera vez que se hacía una comedia de familia en la que se la criticaba, era una sátira. Muchos creían que empezábamos ahora y no sabes todo lo que me dicen para ¨manguearme¨ entradas", comenzó Peña.



"¨Si sos Dardo y Maria Elena pasᨠsurgió porque era tan largo el decorado que había que ir a abrirles. ¨Arreglen esta mesa¨, era cierto, no la arreglaban nunca", expresó Francella.

La diva le consultó sobre la mascota de la exitosa familia y el protagonista argumentó: "Pidieron el doble por Fatiga en la segunda temporada. Fatiga era un actor más, no podía faltar".



“Cuando yo estaba ponchado (enfocado por la cámara) y él no, Guillermo hacía mmm... (destacando un gesto con la mirada) Y me iba a Luján”, dijo entre risas el actor. “Erica decía ‘no lo hagan más porque voy a hacer un furcio'", sostuvo de Bellis.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Una vez llevamos con Luisana a Fatiga (la perra del programa) a la veterinaria. Fue eterna esa escena, se reía a carcajadas”, relató Darío y contó una escena en un supermercado: “Estaban Pepe y Moni pagándole a la cajera, mi hermana y yo estábamos en quinto plano, atrás, y de repente Luisana me tira con un paquete de harina y yo agarro un paquete de arroz y nos empezamos a tirar de todo, corriendo por las góndola. Terminó la escena y nos vinieron a decir que habíamos terminado”.