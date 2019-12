Un motociclista que protagonizó un choque en la ciudad bonaerense de San Nicolás le pegó una cachetada a una oficial y esta le respondió con 2 golpes.

Luego de que chocaran un Audi y una moto Honda 125cc en una esquina de la ciudad de San Nicolas, ubicada en el extremo norte Bonaerense se acercó un patrullero en el que iban la oficial Jenifer del Rosario Correa y su compañero.

Mientras los dos policías hablaban con los involucrados en el choque junto a la moto, que estaba tirada en el piso, el conductor de la Honda, un vecino del lugar identificado como Daniel Alvarez (43), le dio un cachetazo a la oficial.

“Sos una maleduca”, le gritó el agresor. Ella lo interpeló con un "¿qué hacés? ¡Qué me pegás!” y le devolvió el cachetazo, no una, sino dos veces. “El maleducado es usted. ¿Quién se siente usted para pegarme a mí? Usted me pegó primero, pégueme”, lo enfrentó con los puños en guardia.

Álvarez quedó detenido por otros oficiales y por orden de la UFI N°2 se ordenó la liberación del acusado, luego de que le notificaran los cargos de lesiones culposas y resistencia a la autoridad.