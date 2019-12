Foto de Pablo escobar Gaviria el líder del Cartel de Medellín.

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante, terrorista, criminal y político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. El narcotraficante más famoso nació un 1 de diciembre de 1949, las vueltas de la vida harían que muera un día después: el 2 de diciembre de 1993. Hoy se cumplen 26 años. Varias fueron las series y películas que retrataron al temible Escobar con frases sobre su vida y distintos tópicos que cobraron notierdad.

Inició su vida delictiva a finales de los sesenta en el contrabando, y a comienzos de la década de los ochenta, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Escobar fundó el Cártel de Medellín, organización que en su auge, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y del 75% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos.

Pablo Escobar Gaviria y su esposa Victoria Henao.

Se convirtió en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna, que rondó la cifra de entre 25 000 a 30 000 millones de dólares, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante siete años consecutivos.

Las series El Patrón del mal, interpretado por Andrés Parra, y Narcos, dónde encarnado por Wagner Moura , fueron las series de más repercusión con frases inmortalizadas en referencia a distintos temas.

Andrés Parra interpretando a Pablo Escobar en la serie de Netflix.

Frases sobre el dinero:

Pablo Escobar en una reunión en la ciudad de México.

“La pobreza es algo pasajero, pero la humildad debe de ser eterna”

“Piensa como pobre y vivirás como pobre”

“Al perro que tiene dinero, se le dice, Señor Perro”

“La fe mueve montañas, pero el dinero hace temblar al mundo”

“Conmigo pa’ lo único que te vas a ensuciar las manos, es pa’ contar plata”

“El dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las prostitutas”

“¿Cómo se solucionan todo los problemas en la vida? Con plata mijo”

“Todo lo peligroso se convierte en plata. Lo seguro no da ni un peso”

“No existe una empresa en Colombia que le saque más dólares a Estados Unidos que nosotros, los narcotraficantes”

Frases sobre familia y los afectos:

Familia de Pablo Escobar y su viuda María Isabel Santos Caballero.

“Los únicos que no nos abandonan cuando estamos mal y siempre contamos con ellos, son nuestra familia, es lo más importante de nuestra vida”

“A María Victoria la conocí cuando yo no tenía un peso en el bolsillo, en esa época me quiso pobre y sin plata, y ahora rico y con problemas me sigue queriendo igual. Eso es amor”

“Para mí, lo más importante después de mi mamá, son la plata y las mujeres”

“La familia termina siendo nuestro talón de Aquiles”

“Amigos son aquellos que te ven llorando y te dicen: ¿A quién matamos?”

“Si le vas a hacer una cirugía a tu mujer para verla más bella, primero hazte una cirugía en el corazón para tratarla mejor”

“Donde hay carro, moto, dinero y ropa de marca, hay mil mujeres. Pero cuando quedas pobre solo cuentas con tu madre, esa es la que de verdad te quiere”

“Son nuestros hermanos, los amigos más sinceros”

“Los amigos falsos siempre te llaman para pedirte algo, los sinceros lo hacen para preguntarte si te encuentras bien”

“Hay que tener días malos para darse cuenta quién es familia, quién es amigo y cuáles son los verdaderos amores”

Frases sobre su poderío:

Mansión de Pablo Escobar.

“Hay tres formas de hacer las cosas: como usted cree, como ellos creen y como yo digo”

“Se mete conmigo y yo le mato el perrito, el gato, los papás, y si la abuelita ya está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar”

“Yo soy un hombre decente que exporta flores”

“Prefiero estar en una tumba en Colombia que en una celda de la cárcel en Estados Unidos”

“Mi espalda no es un correo de voz. Lo que quieras decirme, házlo en mi cara, por favor”

“Me sobra quien me odie, pero nunca me falta quien me quiera”

“¿Plata o plomo?”

“A mí me tienen que matar de bala y no de miedo, de 30 balazos en el semáforo como tiene que morir un mafioso”

“Conmigo no funcionan las indirectas, a mí me hablas claro y ya”

“Todos tienen un precio, lo importante es descubrir cuál es”

“¡Sólo puede haber un rey!”

“Sólo aquellos que pasaron hambre conmigo y me apoyaron cuando pasé por algún mal momento de mi vida, comerán en mi mesa”

“Dependiendo de la rata, se pone el veneno en el cebo”

“Yo conozco muy bien mi propia historia, por lo tanto soy el único que puedo juzgarme y criticarme cuando yo quiera”

“Todos los imperios son creados con sangre y fuego”

“Espera de mí, lo que recibo de ti”

“Te observan, te critican, te envidian y al final te imitan”

“El que riendo me la hace, llorando me la paga”

“Siempre consigo lo que quiero, y cuando no, es porque no lo quería”

“No confundas mi amabilidad con debilidad. Soy amable con todos, pero cuando alguien no lo es conmigo, la debilidad no es lo que recordarás sobre mí”

“A ese perro desgraciado no le va a alcanzar esta vida para arrepentirse de lo que me acaba de hacer”

“Dios manda en el cielo, yo mando en Colombia”

“A veces yo soy Dios, si digo que un hombre muere, muere el mismo día”

Frases sobre lecciones de vida:

Pablo Escobar con su esposa en Argentina.

“Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte”-

“Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos”

“La mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre”

“Lo que se busca se encuentra, lo que se descuida se pierde”

“No sé la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo”

“La vida hay que vivirla irresponsablemente, pero con responsabilidad”

“Nunca te quedes callado cuando conviene hablar y nunca hables cuando conviene callar”

“Ten cuidado en quién confías y le cuentas tus problemas, no todos los que te sonríen son tus amigos”

“No cambié, solo aprendí, y aprender no es cambiar, es crecer”

“Tu vida es el resultado de tus acciones, no de tus intenciones”

“Quien no asume grandes riesgos, jamás obtendrá grandes recompensas”

"Las cosas buenas se recuerdan, las malas se superan”

“Lo bueno nunca es fácil y lo fácil nunca es bueno”

"Inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio"

“No juzgues mis decisiones sin conocer mis razones”

“No es más sabio quien más lee, sino quien mejor entiende”

“Lo único seguro que uno tiene es la muerte, por eso no le tengo miedo”

“Si no le preguntas a los demás qué debe de ser, la vida será lo que tú quieres que sea”

Hace 26 años, el 2 de diciembre de 1993, lo medios de comunicación revelaron la imagen del cuerpo ensangrentado de Escobar, tirado en un tejado y rodeado de policías sonrientes que exhibían su cadáver como trofeo.

Policías e investigadores en el tejado donde mataron a Pablo Escobar.

La versión más difundida de la muerte de Escobar, relatada en decenas de libros, series de televisión y películas es que fue dado de baja por el entonces comandante policial Hugo Aguilar junto otros integrantes de las fuerzas de seguridad colombianas.