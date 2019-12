Cristina Kirchner en Comodoro Py, NA

El Tribunal Oral Federal 2 volvió hoy a negar la transmisión en vivo y en directo de la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.



Ante el nuevo pedido de la defensa, el Tribunal volvió a desestimar el pedido para que se pueda televisar la indagatoria de la vicepresidenta.

El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, volvió a pedir hoy que el Tribunal Oral Federal Nº 2 habilite la transmisión en vivo de la declaración indagatoria de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por la obra pública en Santa Cruz.



Esta vez, Beraldi interpuso un recurso en el que postuló: "En tiempo y legal forma, vengo a interponer recurso de reposición contra la resolución dictada el día 29 de noviembre del corriente año, notificada a mi parte ese mismo día en horas de la tarde, por la cual, por mayoría, V.E. no autorizó la transmisión en vivo de la audiencia fijada para el día de la fecha, solicitada por esta defensa".



"Dadas las garantías constitucionales vulneradas y la gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las vías procesales pertinentes (arts. 456 y 457 del CPPN y art. 14 de la ley 48)", agregó.

La ex presidenta Cristina Kirchner arribó a Comodoro Py apenas pasadas las 9.30 para ser indagada por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.



Rodeada de cámaras y algunos militantes que la fueron a apoyar, la vicepresidenta electa salió de su departamento en Recoleta pasadas las 9.20 de este lunes.



Pocos minutos antes, a través de su abogado Carlos Beraldi, interpuso un nuevo recurso para que el tribunal habilite la transmisión en vivo -previamente negada- de la indagatoria.



Cristina Kirchner está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a manos del empresario Lázaro Báez.



En el juicio se investigan presuntas irregularidades en 52 obras públicas en Santa Cruz.



Además de la ex presidenta, están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.

EL PEDIDO QUE PRESENTÓ LA DEFENSA

