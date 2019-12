Un colectivo de larga distancia de la empresa Chevalier chocó y quedó en el separador del Acceso Este, en Guaymallén Mendoza. Generó un gran caos vehicular.

El accidente ocurrió alrededor de las 9 de ete lunes, cuando el colectivo circulaba hacia el Este.



Hasta el momento no está claro qué le pasó al chofer de la unidad, que chocó contra el gardarail del separador de las dos vías del Acceso Este.

Como consecuencia, el chofer del micro resultó lesionado y debió ser asistido.

Fuentes policiales indicaron que el chofer de la unidad, perteneciente a la empresa Chevalier, perdió el control, impactó contra el guardarraíl y terminó en el cantero central de la ruta.

Personal de Tránsito de Guaymallén, Policía Vial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado trabajan en el lugar.