La ex presidenta Cristina Kirchner comenzó a ser indagada esta mañana por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.



La dirigente se quejó ante los magistrados por haber rechazado el pedido para transmitir en vivo la indagatoria. En relación a esto, el periodista de CANAL 26, Sebastián Dumont analizó la declaración de la ex senadora.

Your browser does not support the video element.

"Uno de los temas está vinculado no con lo jurídico, si hubo o no delito, sino llevarlo al término donde lo lleva ella que es la de una persecución. Evidentemente busca acentuar su defensa", comenzó el periodista sobre la indagatoria de la vicepresidenta electa.

Noticias relacionadas

"Según Cristina, es muy difícil siendo presidenta manejar la parte administrativa. La discusión va más allá de los cargos, sino a la instalación de una persecución judicial. Si ella considera que detrás de esta causa la principal motivación no son lo elementos jurídicos, está bien que el discurso sea entendido así", agregó.

"Ninguna de las indagatorias fueron filmadas, pero también es verdad que ninguna tiene la importancia que la de la ex presidenta. En opinión personal, hubiese sido muy interesante poder ver la indagatoria y el descargo. No hubiese sacado muchísimas dudas", dijo sobre la imposibilidad de ver la indagatoria en vivo.

"Aún hay pendientes resoluciones de la Corte por pedidos de la defensa de Cristina. Quizá en el futuro este juicio oral pueda tomar un camino totalmente distinto", cerró.

Your browser does not support the video element.

La ex mandataria negó que durante su mandato se haya cometido delitos en el manejo de la obra pública, pues recordó que una auditoria realizada por este Gobierno concluyó que no hubo desavenencias en la ejecución de las mismas.



Según indicó la ex presidenta durante su indagatoria por la causa de la obra pública, en 2016 fue Javier Iguacel como titular de la Dirección Nacional de Vialidad que encaró una auditoría y determinó que de 2.200 kilómetros de ruta que se hicieron durante el kirchnerismo "los desajutes no fueron relevantes" sino sólo un 0,1 por ciento.



En ese sentido, Cristina Kirchner dijo que sólo no fueron ejecutados un total de 2 kilómetros de carpeta asfáltica de un total de 2.200 que se encaró durante su Gobierno.



Respecto a Lázaro Báez, recordó que siendo intendente Néstor Kirchner en Santa Cruz no lo erigió como "empresario de la obra pública", por lo que consideró remoto que hayan especulado con hacerlo cuando su marido asumiera la presidencia de la Nación.



"Durante 12 años condujo la provincia de Santa Cruz y pudo llegar a presidente, y de casualidad llegó, le endilgan designos y planificación de la asociación ilícita", agregó.