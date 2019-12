Paro en el tren Sarmiento

El Ministerio de Transporte de la Nación informó que por el paro en el tren Sarmiento de este martes hay 320 mil pasajeros afectados y destacó la medida como un reclamo "unilateral" de Rubén "Pollo" Sobrero.

"Trenes Argentinos Operaciones comunica que durante el día de hoy la línea Sarmiento se encontrará sin servicio por medida de fuerza del personal de Rubén Darío Sobrero, delegado de la Seccional Oeste de la Lista Bordó de la Unión Ferroviaria", asegura un comunicado del Ministerio de Transporte.

"Es una medida intempestiva y única por parte de Rubén Sobrero que no fue aprobada por la secretaría general de la Unión Ferroviaria", agrega.

En el comunicado emitido desde la cartera que todavía conduce Guillermo Dietrich se anuncia que habrá sanciones por la medida de fuerza.

"Desde Trenes Argentinos se están realizando las gestiones pertinentes para poder restablecer el servicio a la brevedad y, al encontrarse fuera del marco regulatorio, se aplicarán las sanciones correspondientes", sentencia el comunicado.