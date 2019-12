Charlotte Caniggia

En ShowMatch realizaron el Súper Duelo y al comienzo, tuvo lugar el enfrentamiento de bachata entre las dos parejas que habían quedado pendientes el viernes último: Fede Bal con Lourdes Sánchez y Silvina Escudero con Jonathan Lazarte. Luego, comenzaron los duelos de perdedores al ritmo de merengue.

Nicole Neumann reemplazó a Carolina Pampita Ardohain en el jurado, quien decidió prolongar su luna de miel con Roberto García Moritán en París. Nicole tuvo que ir al estudio con muletas ya que sufrió un accidente doméstico. Después de que Fede y Lourdes resultaran ganadores en el duelo de bachata, Marcelo Tinelli presentó los duelos entre perdedores al compás del merengue.

El jurado Ángel De Brito le preguntó a Charlotte en cuanto a su retirada de la obra que iba a realizar con Flor de La V en el verano en Mar del Plata: “Al final me bajé, tomé la decisión de no hacerlo. Creo que en estos momentos es más importante estar con mi familia, con mi mamá. La oferta estaba buena, pero la plata será para otra ocasión. No importa la plata”, explicó la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.



Marcelo Polino dijo: “Charlotte tiene una imagen muy frívola, pero los que la conocemos sabemos que es una chica amorosa. Renunció a su sueño de ser vedette para viajar a acompañar a su mamá. Voy a compartir con mis compañeros y voto a la pareja 2”.