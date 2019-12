Hilda "Chiche" Duhalde - Radio Latina

La ex senadora nacional y convocada a la denominada mesa de Argentina contra el Hambre, Hilda “Chiche” Duhalde, habló con Ari Paluch en Radio Latina (FM 101.1) acerca de la realidad política de nuestro país.

“Creo sinceramente que lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico de a cuántas personas tenemos que llegar. Estar cerca es estar en el barrio, que es lo que me vino a proponer a Arroyo. Voy a darle una mano en eso y luego, él tiene unas ideas muy interesantes. La tarjeta alimentaria tendrá un rol mucho más importante que sl que tiene hoy y la va a poder implementar recién en febrero y necesitamos que participen todos. En la mesa de Argentina contra el Hambre tiene que haber nutricionistas, médicos, obstetras, porque todos sabemos que la desnutrición nace cuando la mujer está embarazada”, comentó.

“El presupuesto tiene que ver con las prioridades. Primero hay que alimentar, tener salud, ir a la escuela, vestir a los chicos, eso es lo que hacemos en casa. Por eso, el Estado tiene que hacer lo mismo. Espero que el próximo gobierno apunte a aumentar la producción”, expresó.

“No he hablado hace mucho con Alberto Fernández, hablo mucho más con Arroyo. Alberto es un hombre con personalidad, con gran capacidad de gestión y con las ideas claras de lo que hay que hacer. La única manera de salir adelante es explotar las condiciones que tenemos dormidas”, dijo.

"Me duele que la gente diga que 'son todos vagos'. Hoy hay mucha gente especializada o conocedora. Podes encontrar alguien que corte el pasto pero no alguien que sepa cuándo, como se corta cada planta, eso hay que reforzar, la especialización”, detalló.

"Si es para trabajar para mejorar la vida de la gente, no tengo problemas en sentarme a hablar con todos, incluyendo a Cristina Fernandez de Kirchner. No estoy con edad ni ganas de pelear con nadie, son etapas superadas”, dijo.

Por último, hizo referencia a la gestión de Mauricio Macri: “Fue mala. No supo cómo resolver la situación. Yo lo voté en 2015".