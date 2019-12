Chofer alcoholizado que iba a trasladar a chicos en viaje de egresados

Un chofer de micro fue demorado luego de que se constatara que estaba por manejar un micro con 1,39 gramos de alcohol en sangre.

El hombre identificado como Pablo Alfredo Correa de 60 años, estaba por transportar un micro con egresados de primaria desde La Matanza hacia Las Toninas.

Un llamado a la Policía alertó sobre adultos que se estaban poniendo hostiles contra el conductor del vehículo, al que notaron visiblemente borracho. Quienes estaban manifestando su bronca con el individuo no eran otros que familiares de los alumnos y alumnas que estaban próximos a viajar, y los directivos del establecimiento escolar.

Por precaución, el chofer fue trasladado a la comisaría de la zona y naturalmente, bajado del micro, que salió igual con otros responsables al volante.

Por otro lado, el chofer no accedió a que le hicieran una "contraprueba" luego del test inicial y tampoco hizo un descargo sobre su estado de ebriedad.