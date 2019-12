Autoestima baja y alta

La personalidad varía por muchos factores, pero la baja y alta autoestima tiene mucho que ver en nuestro carácter y cómo nos tomamos la vida.

Sin embargo, los signos mucho tienen que ver con esta característica y, a continuación, te dejamos la lista completa para que busques tu signo y entiendas un poco más tu personalidad.

LEO

Leo es una persona siempre se va a ver bien, no importa la situación que sea, tiene la suficiente confianza en él mismo. Sabe que con su sonrisa puede ir conquistando a quien quiera, tiene algo que hace que los demás no puedan quitarle el ojo de encima y eso a Leo, le encanta. Siempre es el centro de las miradas y así seguirá siendo, porque no va a dejar que nadie le haga sombra.

Leo tiene una autoestima muy alta y la verdad que eso levanta muchas envidias y críticas, muchas personas piensan que Leo tiene aires de superioridad, pero es todo lo contrario, simplemente sabe valorarse.

SAGITARIO

Sagitario tiene la suficiente confianza en si mismo como para pasar por esta vida sin tener ningún plan. Es una persona que no tiene ningún problema en abandonar todos sus planes para hacer algo que nadie más había pensado hacer. Sagitario ama la aventura y es por eso por lo que siempre va a estar experimentando nuevas sensaciones y emociones. Es una persona que tiene la autoestima muy alta y eso le ayuda a seguir alcanzando todos sus sueños.

Sagitario es una persona increíblemente versátil, se adapta a todo tipo de situaciones, no como otros que sólo saben intoxicar. Sagitario siempre está con una sonrisa en la cara, porque sabe apreciar la vida, eso sí, necesita que su vida siempre esté en continuo movimiento, porque si no puede desaparecer en cualquier momento.

ARIES

Aries es la persona que siempre lleva las riendas, sea la situación que sea. Tiene una seguridad en si mismo fuera de lo normal y esto hace que su autoestima esté por las nubes, es verdad que a veces tiene alguna crisis y por eso no esta en el número uno, pero poco le faltaría para estarlo. Es una persona que todo lo que hace lo hace con muchísima pasión, le encanta que las cosas salgan bien y sabe que si lo hace eso está asegurado.

Gracias al autoestima que tiene, Aries, jamás se ha dejado pisar por nadie, y aunque muchas personas piensan que tener la autoestima demasiado alta es malo, es todo lo contrario, más bien te protege de gente tóxica.

ESCORPIO

Escorpio es una persona que es honesta consigo misma, conoce todos sus defectos y aunque puede que no haga mucho por solucionarlos, hace una búsqueda de sus puntos positivos, porque sabe que tiene muchísimos. Escorpio sabe que siempre está creciendo, que todo lo que le pasa le ayuda a tener una autoestima bastante alta. Esto hace que Escorpio crea que es una de las mejores personas que existe, eso sí, jamás se creerá mejor que nadie, simplemente es diferente a los demás y eso le hace único.

ACUARIO

Acuario tiene una autoestima generalmente alta, es una persona que a veces no se valora demasiado, pero la mayoría de las veces sale su lado más fuerte y ve que lo mejor que tiene en esta vida es él mismo. Sabe que tiene una personalidad un poco compleja y que no todo el mundo la entiende, para unos puede vestir como un bicho raro, pero siendo sinceros, a Acuario no le importa lo que opinen los demás.

Es una persona que siempre va a ir a su aire, no necesita a nadie que le diga donde esta el camino correcto, porque prefiere descubrirlo él mismo. Acuario es una persona muy independiente, no necesita a nadie para vivir y en parte eso es gracias a esa autoestima, que a veces se tambalea, pero luego vuelve a estar arriba.

TAURO

Tauro es una persona muy fuerte, siempre ha tenido que combatir duros combates y quieras o no eso afecta a la autoestima. Aun así, Tauro se posiciona en el número 6 porque ha sabido sacar partido a todas esas batallas que le ha tocado combatir, ha sabido aprender de ellas y ahora sabe muy bien como valorarse. Tauro sabe que nada puede hundirle y si algo llega a afectarle, es temporal, porque siempre volverá a levantarse.

Tauro en el fondo es una persona dulce que se preocupa muchísimo por los suyos y es por eso por lo que a veces se despreocupa de él mismo, pero tarde o temprano se dará cuenta y verá que tiene que mimarse un poco y reforzar toda esa autoestima.

GÉMINIS

Géminis es una persona que es muy difícil ubicarla en general, pero cuando hablamos de la autoestima muchísimo más. En el caso de Géminis la autoestima depende del día, hay días que la tiene por los suelos, pero cuando la tiene alta, no hay nadie que le valore mejor que él mismo. Géminis es una persona que aparentemente tiene muchísima confianza, pero en realidad en su interior hay bastante más inseguridades que otra cosa, lo que pasa que sabe maquillarlas muy bien.

Géminis ha aprendido a base de golpes que tiene que quererse más, porque debido a eso muchas veces se lanza a los brazos de la primera persona que le regala unos halagos. Eso más de una vez le ha traído muchísimos problemas. Pero Géminis está aprendiendo a valorarse, sólo necesita un poco de tiempo.

CAPRICORNIO

Capricornio es una persona que tiene muchísima seguridad en si mismo a la hora del trabajo, pero cuando hablamos de valorarse como tiene que hacerlo es otra historia. Capricornio muchísimas veces necesita la aprobación de los demás para seguir adelante, hay a veces que se congela demasiado y necesita un empujón, pero joder, es lo más normal del mundo, nadie es perfecto. A Capricornio eso le enfada muchísimo porque siente que tiene que ser él solo quien debería valorarse más, pero le es imposible.

Una de las cosas que afecta demasiado a la autoestima de Capricornio es que le vean como una persona aburrida cuando no lo es. Capriconio es una persona seria, pero tiene un gran sentido del humor, sólo tienes que pararte a conocerle y verás que puede ser el alma de la fiesta.

PISCIS

Piscis puede llegar a ser la persona más soñadora de este planeta, bueno persona y ser vivo. Es una buena persona con una mente muy espiritual, pero a pesar de ello, no es consciente de todo lo que vale y la autoestima la tiene casi siempre por los suelos. Es verdad que a veces puede parecer una persona muy segura, muy pocas veces, pero porque quiere hacerle ver al mundo que no es tan frágil como creen.

Piscis es una persona que a pesar de sus inseguridades siempre va a intentar estar a la altura de la circunstancia. Piscis tiene mucho potencial, pero no es capaz de verlo.

LIBRA

Libra debería ser la persona más equilibrada de todo el zodiaco, pero eso, es más fama que otra cosa. Libra es un mar de indecisiones y por eso se postula en el número 10 del ranking. Es una persona que necesita siempre la aprobación de los demás, sea para lo que sea. No puede tomar una decisión por sí mismo y, si lo hace, estará temblando de miedo hasta que se sepan las consecuencias.

Libra es una persona que se olvida de si mismo porque está muy ocupado intentando ver el punto de vista de los demás. Literalmente olvidará que tiene su propia vida, que tiene sus deseos y necesidades y eso hace que su autoestima este más bien baja, porque cuando se da cuenta y quiere cambiar las cosas es demasiado tarde y entra en un bucle.

VIRGO

Virgo es una persona muy perfeccionista y eso hace que a la vez que lo tiene todo controlado tenga un montón de inseguridades. Él mismo se crea unas inseguridades que no tienen lógica ninguna, empieza a pensar que todo puede salir mal y se bloquea. Es entonces cuando su autoestima cae al suelo, porque cree que es un inútil por no poder realizar las cosas como él quiere.

Además, una de las principales cosas que afectan a la autoestima de Virgo son sus emociones, cuando empieza a ver que no puede a controlar sus emociones, cree que todo su mundo se desploma. Lleva muchísimos años trabajando duro para que salgan las cosas como realmente quiere y que algo le salga mal, hace que Virgo se hunda.

CÁNCER

Cáncer es la persona con menor autoestima del zodiaco. Es una persona muy emocional y todo lo que le puedas llegar a decir le afecta el triple que a cualquier otra persona, por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que le dedicamos. Una simple broma puede hacer que Cáncer se empiece a cuestionar de arriba a abajo.

Cáncer es una persona increíble que siempre querrás tener a tu lado, siempre se asegurará de que estés bien, se asegurará de que te cuides porque sabe lo que es sentirse inferior, lo malo es que luego no se aplica el cuento. De lo único que esta 100% seguro Cáncer es de su intuición, debería aprovecharla para intuir que es único.