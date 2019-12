Editorial de Sebastián Dumont en Canal 26

Sebastián Dumont, periodista de Canal 26, analizó las palabras de Alberto Fernández, donde remarcó que tiene definido el Gabinete y resaltó que ya están trabajando.

“Era muy esperada la palabra de Alberto Fernández, por la repercusiones que podrían traer las declaraciones de Cristina Kirchner y además, se esperaba el anuncio de cómo iba a estar formado el gabinete”, inició.

“Alberto ha dicho hoy que ya está resuelto. En la tarde de este martes va a tener varias reuniones importantes, para terminar de definir los nombres que no tenía definido, como son el ministerio de Economía y Transporte. La decisión se conocerá el viernes a las 18 horas”, comentó.

“También está la confirmación de que algunos nombres que estaban marcados como posibles candidatos al Gabinete, se fueron cayendo. Alberto Fernández confirmó que no fue por decisión de Cristina Kirchner que realizó los cambios. La vicepresidenta electa es la principal organizadora del espacio y su opinión es muy importante. Pensar que no iba a tener influencia en el Gabinete era una mirada sesgada o miope. Sin embargo, está claro que no va a tener el poder absoluto pero sí su opinión estará dentro del espacio”, destacó.

“Otros dirigentes importantes también tendrán representación y esto se conocerá el viernes. Habrá otros que también responderán al interior del país, con cierta representación de los gobernadores. Lo que si confirmó es que no convocará a Roberto Lavagna. Lo que sí, que para mí puede ser muy importante, es que es más adelante forme parte del equipo económico del Gobierno”, cerró.