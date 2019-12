Cierre de locales

La peatonal porteña Florida está perdiendo relevancia como una de las principales arterias comerciales de la Argentina y los precios de los alquileres comenzaron a desinflarse, de la mano de la baja del consumo y el impacto de la devaluación.



Así lo señala el informe anual "Main Streets Across the World" de la consultora Cushman & Wakefield, el cual ubica a la calle Florida en el 3° lugar de las peatonales más importantes en la Región, por detrás de la zona Rosa de Bogotá y la Oscar Freire Jardins de San Pablo.



El precio del alquiler por metro cuadrado cayó de 67 a 60 dólares en Florida mientras que en la peatonal de Bogotá se ubica en los 65 dólares y en la ciudad brasileña está en un nivel de 62 dólares.



Los siguientes puestos del ránking lo ocupan la zona de Providencia en Santiago de Chile, donde un alquiler tiene un costo de 49 dólares por metro cuadrado y la zona de Miraflores, en Lima, con 32 dólares.



Cushman & Wakefield elabora el mismo informe desde 1988, por lo que desde hace 31 años, las filiales de la consultora reportan las cotizaciones de los principales circuitos comerciales (este año se relevaron 68 ciudades, una cifra récord) y de allí surge el ranking.



En 2019, Causeway Bay (Hong Kong) se consagró por segundo año consecutivo como la calle más cara del mundo, al promediar cada metro cuadrado a 2.462 dólares por mes.

Después aparecen la Upper 5th Avenue de Manhattan (US$ 2.018), la New Bond Street de Londres (US$ 1.537), la Champs Elysées en París ( US$ 1.326) y la Via Montenapoleone de Milán, que promedia US$ 1.298 el m2.



En los precios de la peatonal Florida están impactando la devaluación del peso: ante una demanda cada vez más deprimida de productos y servicios por la recesión, los comercios no pueden afrontar precios dolarizados.



Entonces, para no tener los locales vacíos, sus propietarios deciden reducir los precios en dólares para mantenerlos alquilados y al menos cubrir los costos impositivos.